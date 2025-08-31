Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

«Акрон» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 13:30
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Балтика
Калининград
После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре «Акрон» уступил московскому ЦСКА (1:3), а подопечные Андрея Талалаева обыграли «Сочи» (2:0).

