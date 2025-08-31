Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА — «Краснодар»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей ЦСКА и «Краснодара» друг с другом:

Финал Суперкубка России, 12 июля 2025 года, «Краснодар» — ЦСКА — 0:1;

РПЛ, 28-й тур, 10 мая 2025 года, ЦСКА — «Краснодар» — 1:0;

Фонбет Кубок России, группа C. 4-й тур, 18 сентября 2024 года, ЦСКА — «Краснодар» — 2:0;

РПЛ, 4-й тур, 10 августа 2024 года, «Краснодар» — ЦСКА — 2:1;

Кубок России, группа C. 1-й тур, 31 июля 2024 года, «Краснодар» — ЦСКА — 1:0.

С историей личных встреч ЦСКА и «Краснодара» можно ознакомиться по ссылке.

