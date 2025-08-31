«Динамо» Мх — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 20:30

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся два «Динамо» — махачкалинское и московское. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести матчей чемпионата России махачкалинцы набрали пять очков и занимают 14-е место. Московская команда заработала восемь очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «Динамо» Мх разгромно уступило «Зениту» (0:4), а подопечные Валерия Карпина обыграли «Пари НН» (3:0).