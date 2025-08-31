Канищев — о Жерсоне: если у бразильцев что-то идёт не так, они начинают разводить сопли

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал слухи о желании бразильского полузащитника сине-бело-голубых Жерсона покинуть клуб спустя несколько недель после перехода.

«Что касается ситуации с Жерсоном, это бразильцы, их нужно знать. Если что-то идёт не так, они начинают разводить сопли по столу и якобы скучают по маме с папой. Ты профессионал и приехал в Россию работать, поэтому должен выполнять контракт! А жалеть или нет, об этом нужно было думать раньше. Это какой-то детский сад, просто смех!

Что касается его отсутствия в матче с «Пари НН», он еле ходил по полю в прошлых матчах и как будто возил телегу. Он же сказал, что у него был очень тяжёлый сезон и сыграл больше всех матчей в мире, чем все остальные футболисты. Пускай отдохнёт чуть-чуть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.