Мостовой — о Шпилевском и Морено: эти фамилии так же неожиданно пропадают, как и всплывают

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского и главного тренера «Сочи» Роберта Морено. На текущий момент названные клубы занимают последние места в Мир РПЛ.

— Как думаете, в паузу на матчи сборных Морено и Шпилевский могут покинуть свои тренерские посты?

— Не стоит ещё забывать про Альбу. Эти фамилии откуда ни возьмись всплывают, так же неожиданно они потом и пропадают. В российском футболе мы такое видели тысячу раз. Думаю, что-то может измениться в «Пари НН», «Ростове» и «Сочи» в паузу на матчи сборных, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Мостовой — о фоле Литвинова на Заболотном: раньше защитники так специально сдавали игры

Самые титулованные футбольные клубы России: