Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой — о Шпилевском и Морено: эти фамилии так же неожиданно пропадают, как и всплывают

Мостовой — о Шпилевском и Морено: эти фамилии так же неожиданно пропадают, как и всплывают
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского и главного тренера «Сочи» Роберта Морено. На текущий момент названные клубы занимают последние места в Мир РПЛ.

— Как думаете, в паузу на матчи сборных Морено и Шпилевский могут покинуть свои тренерские посты?
— Не стоит ещё забывать про Альбу. Эти фамилии откуда ни возьмись всплывают, так же неожиданно они потом и пропадают. В российском футболе мы такое видели тысячу раз. Думаю, что-то может измениться в «Пари НН», «Ростове» и «Сочи» в паузу на матчи сборных, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Мостовой — о фоле Литвинова на Заболотном: раньше защитники так специально сдавали игры

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android