«Джек Де Брёйне сделал это снова». Холанд — о голевых передачах Грилиша на старте сезона

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на ассистентский дубль вингера горожан» Джека Грилиша, выступающего за «Эвертон» на правах аренды, в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», в котором «ириски» победили со счётом 3:2.

«Джек Де Брёйне сделал это снова за «Эвертон», — написал норвежский форвард в своём аккаунте в социальной сети.

Для Грилиша это уже второй подряд матч в АПЛ, в котором вингер записывает на свой счёт дубль из результативных передач. В предыдущем туре он также сделал два ассиста в игре с «Брайтоном» (2:0). На данный момент футболист имеет четыре ассиста в трёх матчах АПЛ в составе «Эвертона» после перехода из «Манчестер Сити» на правах аренды.

