«Джек Де Брёйне сделал это снова». Холанд — о голевых передачах Грилиша на старте сезона
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на ассистентский дубль вингера горожан» Джека Грилиша, выступающего за «Эвертон» на правах аренды, в матче 3-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном», в котором «ириски» победили со счётом 3:2.
Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 3
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Бету – 7' 1:1 Чан – 21' 1:2 Ндиайе – 33' 1:3 Дьюсбери-Холл – 55' 2:3 Гомеш – 79'
«Джек Де Брёйне сделал это снова за «Эвертон», — написал норвежский форвард в своём аккаунте в социальной сети.
Для Грилиша это уже второй подряд матч в АПЛ, в котором вингер записывает на свой счёт дубль из результативных передач. В предыдущем туре он также сделал два ассиста в игре с «Брайтоном» (2:0). На данный момент футболист имеет четыре ассиста в трёх матчах АПЛ в составе «Эвертона» после перехода из «Манчестер Сити» на правах аренды.
