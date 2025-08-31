Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Футбол Новости

Стало известно, кем «Бавария» может заменить Джексона после неудачи с его арендой

«Бавария» рассматривает возможность аренды форварда «Лейпцига» Луа Опенда после того, как «Челси» уведомил мюнхенский клуб о необходимости возвращения нападающего Николаса Джексона, который был близок к переходу в немецкий гранд на правах аренды. Об этом сообщает аккаунт Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Сашу Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, главный тренер «Баварии» Венсан Компани очень ценить футбольные качества соотечественника.

В минувшем сезоне Опенда принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

