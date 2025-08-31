Валерий Кечинов: «Спартак» не может обыграть на классе даже аутсайдеров

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о победе красно-белых в матче 7-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1). Столичный клуб вырвал победу на 90+7-й минуте, реализовав пенальти.

«Игра «Спартака» абсолютно не понравилась. Думал, на «Сочи» выйдут с хорошим настроением после последних матчей. Первый тайм показал, что «Спартак» хотел обыграть только за счёт класса. Но этого не произошло. Команда не может обыграть на классе даже аутсайдеров. Во втором тайме прибавили, но много моментов было вне игры. Повезло, что Заболотный подставился, а защитник сфолил. Но игра забывается, а три очка остаются», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.