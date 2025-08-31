«Урал» — «Факел»: онлайн-трансляция матча 7-го тура Первой лиги-2025/2026 начнётся в 14:00

Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Урал — Факел: онлайн-трансляция матча 7-го тура Первой лиги 2025/2026 начнется в 14:00

Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится заключительный матч в 7-м туре Лиги Pari, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу чемпионата возглавляет воронежский «Факел», на счету которого 18 очков после шести туров. Второе место занимает костромской «Спартак» с 16 очками после семи игр. В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находится «Урал», набравший 15 очков в шести играх.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
