Валерий Кечинов: у «Сочи» много неплохих футболистов, но нет сыгранности

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о результатах «Сочи» в нынешнем сезоне. После семи матчей Мир Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено набрала одно очко и занимает последнее, 16-е место.

«Руководство «Сочи» не должна устраивать ситуация с результатами команды. «Сочи» — аутсайдер. Что-то надо менять. Увидим, что решит руководство. У команды много новых и неплохих футболистов, но сыгранности нет. Физически «Сочи» отстаёт от всех команд. С той же «Балтикой» они рядом не стоят. Но главное, что нет сыгранности», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме Корнеев раскритиковал «Спартак» после победы в матче с «Сочи» в РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: