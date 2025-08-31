«Челси» изучает возможность подписания нападающего на случай ухода Джексона — The Athletic

«Челси» рассматривает возможность подписания нового нападающего до закрытия трансферного окна (1 сентября) на случай, если нынешний форвард команды Николас Джексон покинет клуб на постоянной основе. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, из-за отсутствия надёжных опций для аренды «синие» изучают вариант с приобретением нападающего на постоянной основе. «Челси» уже сделал несколько запросов, в том числе в отношении форварда «Спортинга» и сборной Дании Конрада Хардера.

Джексон был близок к переходу в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, однако лондонский клуб отозвал футболиста после того, как травму подколенного сухожилия получил нападающий «Челси» Лиам Делап.

