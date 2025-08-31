Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» изучает возможность подписания нападающего на случай ухода Джексона — The Athletic

«Челси» изучает возможность подписания нападающего на случай ухода Джексона — The Athletic
Комментарии

«Челси» рассматривает возможность подписания нового нападающего до закрытия трансферного окна (1 сентября) на случай, если нынешний форвард команды Николас Джексон покинет клуб на постоянной основе. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, из-за отсутствия надёжных опций для аренды «синие» изучают вариант с приобретением нападающего на постоянной основе. «Челси» уже сделал несколько запросов, в том числе в отношении форварда «Спортинга» и сборной Дании Конрада Хардера.

Джексон был близок к переходу в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, однако лондонский клуб отозвал футболиста после того, как травму подколенного сухожилия получил нападающий «Челси» Лиам Делап.

Материалы по теме
Стало известно, кем «Бавария» может заменить Джексона после неудачи с его арендой

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android