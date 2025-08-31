Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Интера» Паласиос отказался от перехода в «Зенит» — Скира

Центральный защитник «Интера» Тьяго Паласиос отклонил предложение «Зенита» о переходе. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в последние дни аргентинский футболист также отклонил предложения «Базеля», «Сантоса», «Олимпиакоса», «Сампдории» и «Райо Вальекано». Паласиос хочет остаться в итальянском клубе и бороться за место в его основном составе.

Вторую часть минувшего сезона защитник провёл в «Монце» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение Паласиоса с «Интером» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

