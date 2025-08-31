Александр Точилин: «Спартак» чередует яркие игры с посредственными
Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о прошедшем матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «барсы» встречались со «Спартаком» (1:2). Столичный клуб вырвал победу на 90+7-й минуте, реализовав пенальти.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16' 1:1 Васильев – 42' 2:1 Барко – 90+7'
«Спартак» приучил всех, что не надо ничему удивляться. У команды идёт тенденция нестабильности — чередуют яркие игры с посредственными. Ничего удивительного нет. Класс футболистов «Спартака» выше, чем у «Сочи», но должна была быть ничья. Ни одна команда ничего не создавала впереди. Моё мнение, что пенальти больше было, чем нет. Основания для назначения были», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
