Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Точилин: «Спартак» чередует яркие игры с посредственными

Александр Точилин: «Спартак» чередует яркие игры с посредственными
Комментарии

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о прошедшем матче 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «барсы» встречались со «Спартаком» (1:2). Столичный клуб вырвал победу на 90+7-й минуте, реализовав пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«Спартак» приучил всех, что не надо ничему удивляться. У команды идёт тенденция нестабильности — чередуют яркие игры с посредственными. Ничего удивительного нет. Класс футболистов «Спартака» выше, чем у «Сочи», но должна была быть ничья. Ни одна команда ничего не создавала впереди. Моё мнение, что пенальти больше было, чем нет. Основания для назначения были», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Валерий Кечинов: «Спартак» не может обыграть на классе даже аутсайдеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android