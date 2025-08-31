Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ливерпуль» — «Арсенал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Арсенала» друг с другом:

АПЛ, 36-й тур, 11 мая 2025 года, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 2:2;

АПЛ, 9-й тур, 27 октября 2024 года, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2;

АПЛ, 23-й тур, 4 февраля 2024 года, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:1;

Кубок Англии, 1/32 финала, 7 января 2024 года, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:2;

АПЛ, 18-й тур, 23 декабря 2023 года, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 1:1.

С историей личных встреч указанных команд можно ознакомиться по ссылке.

