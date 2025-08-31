Скидки
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Арсенал: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Ливерпуля» и «Арсенала» друг с другом:

АПЛ, 36-й тур, 11 мая 2025 года, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 2:2;
АПЛ, 9-й тур, 27 октября 2024 года, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2;
АПЛ, 23-й тур, 4 февраля 2024 года, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:1;
Кубок Англии, 1/32 финала, 7 января 2024 года, «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:2;
АПЛ, 18-й тур, 23 декабря 2023 года, «Ливерпуль» — «Арсенал» — 1:1.

С историей личных встреч указанных команд можно ознакомиться по ссылке.

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

