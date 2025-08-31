Скидки
Ливерпуль — Арсенал: во сколько начало матча 3-го тура АПЛ 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Ливерпуль» — «Арсенал»: во сколько начало матча 3-го тура АПЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. Игра не будет официально показана в России, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
После двух туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали шесть очков и занимают четвёртое место. Лондонская команда также заработала шесть очков, но располагается на второй строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» со счётом 3:2, а «Арсенал» выиграл у «Лидса» (5:0).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
