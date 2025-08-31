Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Игрок «Динамо» Бессмертный ответил на вопрос о своём будущем после аренды в «Родине»

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный, арендованный на сезон «Родиной», ответил на вопрос о своём будущем.

«Если честно, с Карпиным я на эту тему не разговаривал. Но я постараюсь проявить себя в «Родине» для того, чтобы вернуться в «Динамо» и продолжить играть под его руководством», — сказал Бессмертный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бело-голубые объявили о переходе Бессмертного в «Родину» на правах аренды 2 июля. Данная аренда не подразумевает право выкупа. Контракт 21-летнего защитника с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

