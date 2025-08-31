Алонсо ответил, беспокоит ли его, что Мбаппе не смог забить в матче с «Мальоркой»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил, беспокоит ли его, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе не смог поразить ворота «Мальорки» в очном матче команд в 3-м туре Ла Лиги (2:1). Два гола французского футболиста были отменены из-за офсайда.

«Я нисколько не волнуюсь из-за того, что Килиан не забил. У него было несколько моментов, и его игра была превосходной. Ему не хватило всего нескольких миллиметров, и он определённо будет точен в предстоящих матчах», — приводит слова Алонсо аккаунт Madrid Universal на своей странице в социальной сети X.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Реалом Сосьедад» (14 сентября), а «Мальорка» днём позднее встретится с «Эспаньолом».

Материалы по теме Хаби Алонсо дал ответ о будущем Даниеля Себальоса в «Реале»

Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов: