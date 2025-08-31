Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё только начинается». Мойзес высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне

«Всё только начинается». Мойзес высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался об игре армейцев на старте нынешнего сезона.

— На старте сезона эксперты и аналитики выделяют армейцев, называя одними из лучших в лиге. Как бы ты описал игру ЦСКА?
— Я бы сказал, что всё только начинается. Всего-то прошло шесть туров, и бросаться громкими словами точно не стоит. Да, мы много работаем ради результата, выполняя все требования главного тренера. Тем не менее нам есть в чём ещё прибавлять, — приводит слова Мойзеса официальный сайт клуба.

Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. Армейцы арендовали игрока у бразильского «Интернасьонала», а спустя год выкупили его контракт у южноамериканской команды. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего футболиста три голевые передачи в девяти матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
Червиченко считает, что в матче ЦСКА — «Краснодар» выявится претендент на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android