«Всё только начинается». Мойзес высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес высказался об игре армейцев на старте нынешнего сезона.

— На старте сезона эксперты и аналитики выделяют армейцев, называя одними из лучших в лиге. Как бы ты описал игру ЦСКА?

— Я бы сказал, что всё только начинается. Всего-то прошло шесть туров, и бросаться громкими словами точно не стоит. Да, мы много работаем ради результата, выполняя все требования главного тренера. Тем не менее нам есть в чём ещё прибавлять, — приводит слова Мойзеса официальный сайт клуба.

Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. Армейцы арендовали игрока у бразильского «Интернасьонала», а спустя год выкупили его контракт у южноамериканской команды. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего футболиста три голевые передачи в девяти матчах во всех турнирах.