Тренер «Ахмата» Черчесов прокомментировал ничью в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— Знали, что будет сложный матч. Футболистам обеих команд пришлось много побегать, зрителем игра наверняка показалась тягучей. Естественно, мы хотели выиграть, но стандарт нам немножко всё попортил.

— Надо ли полагать, что результат вас не устраивает, учитывая такое количество моментов в первом тайме?

— Есть игра. Не бывает такого, что реализуешь все свои моменты. У нас они были более явные, но в футболе надо держать всё под контролем до последних минут. Просто у нас не сложилась контригра во втором тайме.

— Вы выбрали модель игры, при которой действовали через забросы за спины защитников «Ростова». Знали, что оборона – главное слабое место команды?

— Мы анализировали «Ростов», готовились к этой игре. Знали, на что эта команда способна что в обороне, что в атаке. Ничего не поменялось, так и осталась одной из лучших команд чемпионата по точным передачам в штрафную, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Команда Станислава Черчесова не проигрывает в РПЛ на протяжении четырёх матчей (две победы и две ничьих), с восемью очками команда идёт девятой в турнирной таблице. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, с пятью очками располагается на 13-й строчке.