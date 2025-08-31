Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
Тренер «Ахмата» Черчесов прокомментировал ничью в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4'     1:1 Мелёхин – 73'    
Удаления: нет / Келиану – 90+2'

— Знали, что будет сложный матч. Футболистам обеих команд пришлось много побегать, зрителем игра наверняка показалась тягучей. Естественно, мы хотели выиграть, но стандарт нам немножко всё попортил.

— Надо ли полагать, что результат вас не устраивает, учитывая такое количество моментов в первом тайме?
— Есть игра. Не бывает такого, что реализуешь все свои моменты. У нас они были более явные, но в футболе надо держать всё под контролем до последних минут. Просто у нас не сложилась контригра во втором тайме.

— Вы выбрали модель игры, при которой действовали через забросы за спины защитников «Ростова». Знали, что оборона – главное слабое место команды?
— Мы анализировали «Ростов», готовились к этой игре. Знали, на что эта команда способна что в обороне, что в атаке. Ничего не поменялось, так и осталась одной из лучших команд чемпионата по точным передачам в штрафную, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Команда Станислава Черчесова не проигрывает в РПЛ на протяжении четырёх матчей (две победы и две ничьих), с восемью очками команда идёт девятой в турнирной таблице. «Ростов», который возглавляет Джонатан Альба, с пятью очками располагается на 13-й строчке.

Вратарь «Ахмата» Шелия — о своём голевом пасе: Мелкадзе знал, что я могу дать за спину
