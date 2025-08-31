«Локомотив» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ начнётся в 15:45

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести матчей чемпионата России железнодорожники набрали 14 очков и занимают третье место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3), а «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» (0:6).

