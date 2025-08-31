Скидки
Главная Футбол Новости

Локомотив — Крылья Советов: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 15:45

«Локомотив» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ начнётся в 15:45
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
После шести матчей чемпионата России железнодорожники набрали 14 очков и занимают третье место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3), а «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» (0:6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

