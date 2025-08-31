Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гвардиола не считает, что нынешний «Манчестер Сити» может стать великой командой

Гвардиола не считает, что нынешний «Манчестер Сити» может стать великой командой
Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, думает ли он, что нынешняя команда «Манчестер Сити» может стать великой.

«Нет, это слишком. Мы уступаем в сравнении с сезоном «Центурионов» (название сезона-2017/2018, в котором «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, набрав 100 очков. — Прим. «Чемпионата»), с сезоном с треблом или с командой, выигравшей четыре АПЛ подряд. Мы проигрываем им.

До названных сезонов я не знал, что всё сложится так. Тогда у нас были моменты, когда казалось, что всё рушится. Никогда ничего не остаётся по-старому. Однако есть вещи [в нынешней команде], которые мне нравятся. Может быть, через два месяца я скажу, что был сильно неправ! Может быть…» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

