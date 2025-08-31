Гвардиола не считает, что нынешний «Манчестер Сити» может стать великой командой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, думает ли он, что нынешняя команда «Манчестер Сити» может стать великой.

«Нет, это слишком. Мы уступаем в сравнении с сезоном «Центурионов» (название сезона-2017/2018, в котором «Манчестер Сити» выиграл АПЛ, набрав 100 очков. — Прим. «Чемпионата»), с сезоном с треблом или с командой, выигравшей четыре АПЛ подряд. Мы проигрываем им.

До названных сезонов я не знал, что всё сложится так. Тогда у нас были моменты, когда казалось, что всё рушится. Никогда ничего не остаётся по-старому. Однако есть вещи [в нынешней команде], которые мне нравятся. Может быть, через два месяца я скажу, что был сильно неправ! Может быть…» — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Материалы по теме Гвардиола: никогда я не изменю своим убеждениям о том, как мы будем играть

Самые большие стадионы мира: