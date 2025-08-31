«Акрон» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Савичев, Кузьмин, Марадишвили, Лончар, Шершов, Болдырев, Дзюба.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Хиль.

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре «Акрон» уступил московскому ЦСКА (1:3), а подопечные Андрея Талалаева обыграли «Сочи» (2:0).