«Милан» намерен купить двукратного чемпиона Англии из «Ливерпуля» — Романо

«Милан» сделал официальное предложение «Ливерпулю» о приобретении центрального защитника Джозефа Гомеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский гранд хочет подписать двукратного чемпиона Англии на постоянной основе. На текущий момент клубы обсуждают условия сделки.

Подчёркивается, что мерсисайдцы позволят Гомесу покинуть команду, если в «Ливерпуль» перейдёт защитник Марк Гехи из «Кристал Пэлас».

Гомес выступает в составе английского клуба с 2015 года. За этот период защитник принял участие в 242 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

