Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» намерен купить двукратного чемпиона Англии из «Ливерпуля» — Романо

«Милан» намерен купить двукратного чемпиона Англии из «Ливерпуля» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Милан» сделал официальное предложение «Ливерпулю» о приобретении центрального защитника Джозефа Гомеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский гранд хочет подписать двукратного чемпиона Англии на постоянной основе. На текущий момент клубы обсуждают условия сделки.

Подчёркивается, что мерсисайдцы позволят Гомесу покинуть команду, если в «Ливерпуль» перейдёт защитник Марк Гехи из «Кристал Пэлас».

Гомес выступает в составе английского клуба с 2015 года. За этот период защитник принял участие в 242 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
The Telegraph: «Ливерпуль» предложит £ 130 млн за Исака, вероятность его перехода возросла

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android