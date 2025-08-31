«Брайтон» — «Манчестер Сити»: трансляция матча 3-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 16:00

Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Американ Экспресс» в (Брайтон энд Хоув, Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первых двух матчей «Манчестер Сити» набрал три очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брайтон» имеет в своём активе одно очко и находится на 18-й строчке.