ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«МЮ» улучшил предложение для Ламменса, оценивающегося в £ 20 млн — The Telegraph

«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по условиям личного контракта для 23-летнего вратаря «Антверпена» Сенне Ламменса, интерес к которому также проявляет «Галатасарай». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в случае если бельгийский голкипер согласится на условия «красных дьяволов» в ближайшее время, он успеет пройти медосмотр до закрытия трансферного окна. При этом «Манчестер Юнайтед» также должен удовлетворить условия «Антверпена», требующего более £ 20 млн (€ 23 млн) за футболиста.

Ламменс играет за «Антверпен» с лета 2023 года. В минувшем сезоне вратарь принял участие в 44 матчах во всех турнирах, 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

