Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Черчесов: трансферы — хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс

Тренер «Ахмата» Черчесов: трансферы — хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче 7-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1), а также ответил на вопрос о трансферных слухах вокруг команды. Ранее в СМИ сообщалось, что к клубу может присоединиться экс-игрок «Гавра» и «Зенита» Далер Кузяев.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 45+4'     1:1 Мелёхин – 73'    
Удаления: нет / Келиану – 90+2'

— Что вас разочаровало в матче с «Ростовом»?
— Меня ничего не разочаровало. Я как тренер не был особо доволен вторым таймом. Но мы не можем жить этим, учитывая, что мы провели шесть игр на одном дыхании. Поблагодарил за это и сказал, что надо прибавлять.

— Что скажете о слухах о переходе в вашу команду нескольких опытных отечественных футболистов?
— Трансферы – хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс и создание коллектива, способного выигрывать. Мы работаем и в других сферах, но тренировки важнее, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Тренер «Ахмата» Черчесов прокомментировал ничью в матче с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android