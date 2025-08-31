Тренер «Ахмата» Черчесов: трансферы — хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче 7-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1), а также ответил на вопрос о трансферных слухах вокруг команды. Ранее в СМИ сообщалось, что к клубу может присоединиться экс-игрок «Гавра» и «Зенита» Далер Кузяев.

— Что вас разочаровало в матче с «Ростовом»?

— Меня ничего не разочаровало. Я как тренер не был особо доволен вторым таймом. Но мы не можем жить этим, учитывая, что мы провели шесть игр на одном дыхании. Поблагодарил за это и сказал, что надо прибавлять.

— Что скажете о слухах о переходе в вашу команду нескольких опытных отечественных футболистов?

— Трансферы – хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс и создание коллектива, способного выигрывать. Мы работаем и в других сферах, но тренировки важнее, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.