Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 30% прав на Педро — Globo

«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 30% прав на Педро — Globo
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» приобрёл у «Коринтианса» 30% прав на крайнего нападающего Педро в августе 2024 года, однако на тот момент клубы не афишировали данную операцию, о чём сообщает Globo. Вингер перешёл в российскую команду из «Коринтианса» зимой 2024 года.

По информации источника, на текущий момент санкт-петербургский клуб обладает 80% прав на бразильского футболиста.

Подчёркивается, что сине-бело-голубые получат € 28 млн в случае продажи Педро за € 35 млн. Ранее СМИ сообщали, что именно такую сумму саудовский «Аль-Иттихад» готов заплатить за 19-летнего нападающего.

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Семак отреагировал на информацию об интересе к Педро от других клубов

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android