«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 30% прав на Педро — Globo

«Зенит» приобрёл у «Коринтианса» 30% прав на крайнего нападающего Педро в августе 2024 года, однако на тот момент клубы не афишировали данную операцию, о чём сообщает Globo. Вингер перешёл в российскую команду из «Коринтианса» зимой 2024 года.

По информации источника, на текущий момент санкт-петербургский клуб обладает 80% прав на бразильского футболиста.

Подчёркивается, что сине-бело-голубые получат € 28 млн в случае продажи Педро за € 35 млн. Ранее СМИ сообщали, что именно такую сумму саудовский «Аль-Иттихад» готов заплатить за 19-летнего нападающего.

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

