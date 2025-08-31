Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Эвертона» Мойес: Грилиш даже лучше, чем я о нём думал

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес поделился мнением о нападающем Джеке Грилише после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:3), в котором англичанин сделал ассистентский дубль. Нынешним летом игрок перешёл в стан «ирисок» из «Манчестер Сити» на правах аренды.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 3
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Бету – 7'     1:1 Чан – 21'     1:2 Ндиайе – 33'     1:3 Дьюсбери-Холл – 55'     2:3 Гомеш – 79'    

«Он [Грилиш] даже лучше, чем я думал. Ему, наверное, нужно немного понимания. А ещё ему нужны игры.

Надеюсь, Джек продолжит в том же духе и в течение сезона станет ещё лучше. Он играет важную роль, будь то его результативные передачи, его присутствие на поле или что-то другое.

Так что вся заслуга принадлежит ему. Грилиш играет так, как не делал это в последние годы. Знаете, он очень хорош», — приводит слова Мойеса Goal.

В предыдущем туре Грилиш также сделал два ассиста в игре с «Брайтоном» (2:0). На данный момент футболист имеет четыре результативные передачи в трёх матчах АПЛ в составе «Эвертона».

