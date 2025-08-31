Тренер «Эвертона» Мойес: Грилиш даже лучше, чем я о нём думал

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес поделился мнением о нападающем Джеке Грилише после матча 3-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:3), в котором англичанин сделал ассистентский дубль. Нынешним летом игрок перешёл в стан «ирисок» из «Манчестер Сити» на правах аренды.
«Он [Грилиш] даже лучше, чем я думал. Ему, наверное, нужно немного понимания. А ещё ему нужны игры.
Надеюсь, Джек продолжит в том же духе и в течение сезона станет ещё лучше. Он играет важную роль, будь то его результативные передачи, его присутствие на поле или что-то другое.
Так что вся заслуга принадлежит ему. Грилиш играет так, как не делал это в последние годы. Знаете, он очень хорош», — приводит слова Мойеса Goal.
В предыдущем туре Грилиш также сделал два ассиста в игре с «Брайтоном» (2:0). На данный момент футболист имеет четыре результативные передачи в трёх матчах АПЛ в составе «Эвертона».
Лучший бомбардир в мировом футболе:
- 31 августа 2025
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:41
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:24
-
13:21
-
13:09
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:38
-
12:24
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
12:08
-
11:51
-
11:47
-
11:31
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:35
-
10:33
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:00