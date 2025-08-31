Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» рассказал, что три основных игрока пропустят матч с «Балтикой» из-за травм

Тренер «Акрона» рассказал, что три основных игрока пропустят матч с «Балтикой» из-за травм
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что полузащитники Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович и нападающий Ифет Джаковац пропустят матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой», который состоится сегодня, 31 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2'    

«Травмы — неотъемлемая часть футбола. Сегодня вместо Пестрякова, Джаковаца и Джурасовича сыграют другие игроки», — приводит слова Тедеева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
«Акрон» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android