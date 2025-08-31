Тренер «Акрона» рассказал, что три основных игрока пропустят матч с «Балтикой» из-за травм
Поделиться
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что полузащитники Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович и нападающий Ифет Джаковац пропустят матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой», который состоится сегодня, 31 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2'
«Травмы — неотъемлемая часть футбола. Сегодня вместо Пестрякова, Джаковаца и Джурасовича сыграют другие игроки», — приводит слова Тедеева пресс-служба клуба в телеграм-канале.
После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:41
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:24
-
13:21
-
13:09
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:38
-
12:24
-
12:22
-
12:17
-
12:15
-
12:08
-
11:51
-
11:47
-
11:31
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:35
-
10:33
-
10:30
-
10:20
-
10:13
-
10:00