Тренер «Акрона» рассказал, что три основных игрока пропустят матч с «Балтикой» из-за травм

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что полузащитники Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович и нападающий Ифет Джаковац пропустят матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой», который состоится сегодня, 31 августа.

«Травмы — неотъемлемая часть футбола. Сегодня вместо Пестрякова, Джаковаца и Джурасовича сыграют другие игроки», — приводит слова Тедеева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.