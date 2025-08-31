В «Спартаке» рассказали о поступившем предложении о трансфере Угальде летом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что летом красно-белым поступало предложение о покупке нападающего Манфреда Угальде. Также Малышев подтвердил, что оно было сделано «Фейеноордом».

«Летом по Угальде поступало предложение. Однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не устроили условия контракта. Может ли он покинуть клуб следующим летом — не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что в прошлом, сможет забить ещё больше.

Да, предложение было от «Фейеноорда», — приводит слова Малышева ТАСС.

Угальде играет за «Спартак» с января 2024 года. В минувшем сезоне нападающий красно-белых стал лучшим бомбардиром Мир Российской Премьер-Лиги с 17 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

