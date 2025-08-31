Талалаев: попробуйте обыграть «Акрон», когда у него три поражения кряду и заведённый Дзюба

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о текущем положении клуба, а также рассказал об изменениях в составе в преддверии матча 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Встреча состоится сегодня, 31 августа, в 13:30 мск.

— Мы схожи с «Акроном» тем, что решаем похожие задачи, мы не «Спартак» и не «Зенит». Когда травмы лидеров происходят, приходится латать составы, искать варианты. У «Акрона» три новых футболиста в составе, у нас тоже два вынужденных изменения. Когда люди говорят, что можно играть по пять матчей в неделю, нужно учитывать возможности команд.

— «Балтика» идёт высоко. Изменилась ли жизнь команды, появилось ли какое‑то давление?

— Если честно, то, конечно, изменения происходят — прежде всего в головах людей, которые вокруг команды. Команда и клуб понимают, что всё это даётся тяжело и это только начало чемпионата. Неизбежно произойдёт стабилизация игры у лидеров, будет сложнее набирать очки. Болельщики, увидев такой старт, говорят, что мы обязаны набирать очки на этом выезде с грозным «Акроном». А вы попробуйте обыграть «Акрон», когда у него три поражения кряду, Артём Дзюба заведённый. Я думаю, что будет интересный футбол, наиграемся головами, многое решит подбор вторых мячей и стандарты, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.