ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на матч с «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ

Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале проинформировала о продаже всех билетов на матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который пройдёт сегодня, 31 августа, на домашнем стадионе красно-синих «ВЭБ Арена» в Москве.

«Куплены все билеты, доступные в продаже! Полные трибуны «ВЭБ Арены» будут гнать команду вперёд. Ждём вас, армейцы! Зарядите сегодня парней на победу», — написано в сообщении ЦСКА.

В текущей турнирной таблице РПЛ москвичи занимают второе место, имея в своём активе 14 очков. «Краснодар», в свою очередь, находится на первой строчке, у него 15 очков.

Материалы по теме «Всё только начинается». Мойзес высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне

Самые титулованные футбольные клубы России: