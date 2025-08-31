ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на матч с «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ
Пресс-служба ЦСКА в телеграм-канале проинформировала о продаже всех билетов на матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», который пройдёт сегодня, 31 августа, на домашнем стадионе красно-синих «ВЭБ Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Куплены все билеты, доступные в продаже! Полные трибуны «ВЭБ Арены» будут гнать команду вперёд. Ждём вас, армейцы! Зарядите сегодня парней на победу», — написано в сообщении ЦСКА.
В текущей турнирной таблице РПЛ москвичи занимают второе место, имея в своём активе 14 очков. «Краснодар», в свою очередь, находится на первой строчке, у него 15 очков.
