ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Балтика»: гости вышли вперёд на второй минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
1-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2'    

На второй минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде открыл счёт в матче.

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.

Комментарии
