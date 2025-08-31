Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Шаронов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Сочи»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов поделился мнением, чего не хватило «Спартаку» в матче 7-го тура Мир РПЛ с «Сочи» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Барко – 16'     1:1 Васильев – 42'     2:1 Барко – 90+7'    

«По первому тайму складывалось ощущение, что «Спартаку» всё легко даётся в плане движения мяча, а «Сочи» ничего не предлагает в ответ. Что касается игры в атаке, «Спартаку» не хватало агрессии, иногда в штрафной не было игроков на флангах. Если сравнивать с матчем в Казани, играли не агрессивно.

«Спартак» допустил ошибку — в переходной фазе Самошников потерял мяч, а центрального защитника легко обыграли один в один. «Сочи» свой единственный удар превратил в гол. Во втором тайме «Спартак» вышел играть агрессивнее, но у них этого не получилось, хоть и довели игру до победы», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

