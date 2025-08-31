Скидки
«Это большой и правильный шаг». Гарначо — о переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»

«Это большой и правильный шаг». Гарначо — о переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»
Новоиспечённый нападающий «Челси» Алехандро Гарначо высказался о своём переходе в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед». «Синие» объявили о трансфере аргентинского футболиста в субботу, 30 августа.

«Да, я думаю, что это большой шаг. С учётом ситуации в клубе я думаю, что это правильный шаг для меня и моей карьеры», — сказал Гарначо в интервью пресс-службе «Челси» на официальном сайте.

Гарначо — выпускник академии «Манчестер Юнайтед», куда перебрался в 16-летнем возрасте из «Атлетико». За карьеру в первой команде «красных дьяволов» нападающий принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 22 результативными передачами.

