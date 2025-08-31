Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»

Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»
Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев поделился ожиданиями от предстоящего матча «быков» с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 31 августа.

31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Будет интересно посмотреть на этот матч! «Краснодар» уверенно играет. Но очень нравится, какой футбол прививает Челестини команде. Будем ждать матч с нетерпением. Встретятся два лидера на сегодняшний день», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущей турнирной таблице РПЛ москвичи занимают второе место, имея в своём активе 14 очков. «Краснодар», в свою очередь, находится на первой строчке, у него 15 очков.

ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на матч с «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ
