Руслан Нахушев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»
Поделиться
Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев поделился ожиданиями от предстоящего матча «быков» с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 31 августа.
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Будет интересно посмотреть на этот матч! «Краснодар» уверенно играет. Но очень нравится, какой футбол прививает Челестини команде. Будем ждать матч с нетерпением. Встретятся два лидера на сегодняшний день», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В текущей турнирной таблице РПЛ москвичи занимают второе место, имея в своём активе 14 очков. «Краснодар», в свою очередь, находится на первой строчке, у него 15 очков.
Комментарии
- 31 августа 2025
-
15:35
-
15:30
-
15:30
-
15:29
-
15:15
-
15:15
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:16
-
14:10
-
14:09
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:41
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:24
-
13:21
-
13:09
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:38
-
12:24
-
12:22
-
12:17