Игрок ЦСКА Мойзес рассказал, что привлекает его внимание в работе Челестини

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о своих результативных передачах в нынешнем сезоне, а также высказался о главном тренере клуба Фабио Челестини.

— В твоём активе уже три голевые передачи. Сделаем прогноз до конца сезона?

— Знаешь, не хотел бы ставить цель только по одному показателю, потому что предпочитаю помогать команде комплексно. Но, безусловно, я стремлюсь как можно чаще создавать голевые моменты для партнёров своими передачами.

— Из этих трёх голевых, какая самая красивая для тебя?

— Учитывая, как складывался матч с «Рубином», мне больше всего понравилась голевая на Тамика (Тамерлана Мусаева. — Прим. «Чемпионата»). Здорово, что та передача помогла ему прервать свою серию без голов.

— Активность у чужих ворот – требование Фабио Челестини?

— Любой футболист всегда хочет прибавлять и учиться чему-то новому. Фабио много даёт нам как на поле, так и на теории. Да, при нём мы стали быстро выходить из обороны в атаку. И что действительно привлекает моё внимание в его работе, так это то, как он всегда ставит спортсмена во главу угла. Фабио постоянно хочет видеть улучшения в каждом матче вне зависимости от результата, — приводит слова Мойзеса официальный сайт клуба.