Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Мойзес рассказал, что привлекает его внимание в работе Челестини

Игрок ЦСКА Мойзес рассказал, что привлекает его внимание в работе Челестини
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский защитник московского ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о своих результативных передачах в нынешнем сезоне, а также высказался о главном тренере клуба Фабио Челестини.

— В твоём активе уже три голевые передачи. Сделаем прогноз до конца сезона?
— Знаешь, не хотел бы ставить цель только по одному показателю, потому что предпочитаю помогать команде комплексно. Но, безусловно, я стремлюсь как можно чаще создавать голевые моменты для партнёров своими передачами.

— Из этих трёх голевых, какая самая красивая для тебя?
— Учитывая, как складывался матч с «Рубином», мне больше всего понравилась голевая на Тамика (Тамерлана Мусаева. — Прим. «Чемпионата»). Здорово, что та передача помогла ему прервать свою серию без голов.

— Активность у чужих ворот – требование Фабио Челестини?
— Любой футболист всегда хочет прибавлять и учиться чему-то новому. Фабио много даёт нам как на поле, так и на теории. Да, при нём мы стали быстро выходить из обороны в атаку. И что действительно привлекает моё внимание в его работе, так это то, как он всегда ставит спортсмена во главу угла. Фабио постоянно хочет видеть улучшения в каждом матче вне зависимости от результата, — приводит слова Мойзеса официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«Всё только начинается». Мойзес высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android