Дзюбе рассекли голову в матче РПЛ с «Балтикой»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба рассёк голову в результате единоборства с защитником «Балтики» Кевином Андраде во время очного матча команд в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Андраде попал шипами по голове нападающего тольяттинской команды. После инцидента Дзюбе наложили повязку, и он продолжил игру.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме Талалаев: попробуйте обыграть «Акрон», когда у него три поражения кряду и заведённый Дзюба

Лучший бомбардир в истории России: