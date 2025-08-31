Дзюбе рассекли голову в матче РПЛ с «Балтикой»
Форвард «Акрона» Артём Дзюба рассёк голову в результате единоборства с защитником «Балтики» Кевином Андраде во время очного матча команд в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Андраде попал шипами по голове нападающего тольяттинской команды. После инцидента Дзюбе наложили повязку, и он продолжил игру.
Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»
Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2' 0:2 Петров – 41'
Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).
После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.
