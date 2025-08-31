Руслан Нахушев: «Спартак» допускает детские ошибки в обороне

Бывший футболист «Краснодара» и «Локомотива» Руслан Нахушев высказался об игре московского «Спартака» в обороне.

«У «Спартака» всё хорошо в атакующей линии, но допускают какие-то невнятные, детские ошибки в обороне. Этот шлейф тянется за командой. Нужно приобрести пару хороших защитников, которые были бы по уровню прошлых лет. У «Спартака» были хорошие игроки в этой зоне. Нужен порядок в обороне. В атаке всегда хватало футболистов. Станкович говорит, что в оборону нужны игроки. Команда тогда будет стабильнее», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с московским «Динамо».