Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нахушев: «Спартак» допускает детские ошибки в обороне

Руслан Нахушев: «Спартак» допускает детские ошибки в обороне
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» и «Локомотива» Руслан Нахушев высказался об игре московского «Спартака» в обороне.

«У «Спартака» всё хорошо в атакующей линии, но допускают какие-то невнятные, детские ошибки в обороне. Этот шлейф тянется за командой. Нужно приобрести пару хороших защитников, которые были бы по уровню прошлых лет. У «Спартака» были хорошие игроки в этой зоне. Нужен порядок в обороне. В атаке всегда хватало футболистов. Станкович говорит, что в оборону нужны игроки. Команда тогда будет стабильнее», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с московским «Динамо».

Материалы по теме
Шаронов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android