Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам объяснил, почему Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2025

Дешам объяснил, почему Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2025
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением, почему нападающий «трёхцветных» и «ПСЖ» Усман Дембеле заслуживает выиграть награду лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

«Он [Дембеле] соответствует всем критериям. Усман заслуживает этого с учётом всех своих достижений. Я был бы очень рад, если бы он выиграл эту награду», — приводит слова Дешама RMC Sport.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Защитник «Локомотива» Ньямси: Дембеле — мой друг. Надеюсь, он выиграет «Золотой мяч»

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android