Дешам объяснил, почему Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2025

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением, почему нападающий «трёхцветных» и «ПСЖ» Усман Дембеле заслуживает выиграть награду лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

«Он [Дембеле] соответствует всем критериям. Усман заслуживает этого с учётом всех своих достижений. Я был бы очень рад, если бы он выиграл эту награду», — приводит слова Дешама RMC Sport.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также завоевал Лигу чемпионов.

