«Акрон» — «Балтика»: Максим Петров удвоил преимущество калининградцев на 41-й минуте

В эти минуты проходит матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 2:0.

На 41-й минуте полузащитник Максим Петров дальним ударом удвоил преимущество «Балтики».

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.