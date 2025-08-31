ЦСКА — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают второе место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.

