Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Краснодар: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 18:00

ЦСКА — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают второе место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Балтика» поднялась на вершину таблицы! Сдвинет ли её «Локо»? «Крылья» против. LIVE
Live
«Балтика» поднялась на вершину таблицы! Сдвинет ли её «Локо»? «Крылья» против. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android