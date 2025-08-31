Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
18:00 Мск
Максим Деменко: «Краснодар» и ЦСКА в очень хорошей форме, команды стоят друг друга

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о грядущем матче 7-го тура Мир РПЛ, в котором «быки» встретятся с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 31 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Матч с ЦСКА будет сложным для «Краснодара», хотя «быков» в какой-то степени можно назвать фаворитами. У нас есть пример Суперкубка России, который показал, что армейцы умеют собираться на очень важные матчи и максимально демонстрировать неплохой футбол. Мне кажется, что предстоящая игра будет идти до одного мяча.

Если «Краснодар» выиграет в этом матче, у команды будет хороший задел от «Зенита», «Спартака» и «Локомотива». Что касается беспроигрышной серии ЦСКА в РПЛ, команда всё равно когда-то проиграет. Но к этому туру обе команды подошли в очень хорошей форме. Если взять последние результаты, «Краснодар» и ЦСКА — это команды, которые стоят друг друга», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

