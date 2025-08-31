Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
18:00 Мск
Футбол Новости

Йоан Висса открыто обвинил «Брентфорд» в препятствовании его уходу из клуба

Нападающий «Брентфорда» Йоан Висса открыто заявил о желании покинуть клуб, а также обвинил руководство команды в препятствовании его уходу.

«В течение последних нескольких недель усилились спекуляции о моём будущем в футбольном клубе «Брентфорд». В связи с этим я хотел бы прямо и честно рассказать, как обстоят дела на самом деле.

Я молчал большую часть лета, но теперь, когда до закрытия трансферного окна осталось всего несколько часов, я чувствую себя обязанным чётко заявить, что хочу покинуть «Брентфорд». Я считаю, что клуб необоснованно препятствует моему уходу, несмотря на ряд справедливых предложений, поступивших в течение лета. С того дня, как я подписал контракт в 2021 году, я всегда выкладывался на все 100% для «Брентфорда». Я горжусь тем, что мы построили вместе», — написал Висса в соцсетях.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

