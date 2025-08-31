«Фенербахче» улучшил предложение по футболисту «Манчестер Сити» — Сабунчуоглу

«Фенербахче» улучшил предложение для «Манчестер Сити» по покупке вратаря Эдерсона. Турецкий клуб добавил бонусы к своему первоначальному предложению в размере € 12 млн. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Фенербахче» изменил предложение для английского клуба после того, как «горожане» потребовали € 15 млн за трансфер бразильского голкипера. Подчёркивается, что на текущий момент переговоры между сторонами продолжаются.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Контракт бразильца с англичанами действует до лета 2026 года. В двух первых турах нынешнего сезона АПЛ ворота «горожан» защищал Джеймс Траффорд.

