Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» улучшил предложение по футболисту «Манчестер Сити» — Сабунчуоглу

«Фенербахче» улучшил предложение по футболисту «Манчестер Сити» — Сабунчуоглу
Комментарии

«Фенербахче» улучшил предложение для «Манчестер Сити» по покупке вратаря Эдерсона. Турецкий клуб добавил бонусы к своему первоначальному предложению в размере € 12 млн. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Фенербахче» изменил предложение для английского клуба после того, как «горожане» потребовали € 15 млн за трансфер бразильского голкипера. Подчёркивается, что на текущий момент переговоры между сторонами продолжаются.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Контракт бразильца с англичанами действует до лета 2026 года. В двух первых турах нынешнего сезона АПЛ ворота «горожан» защищал Джеймс Траффорд.

Материалы по теме
«Фенербахче» включился в борьбу за вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона — Фабрицио Романо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android