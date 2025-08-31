Юрий Сёмин оценил переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил переход полузащитника сборной России Данила Пруцева из «Спартака» в стан железнодорожников. Игрок отправился в «Локомотив» на правах аренды.

«Переход в московский «Локомотив» — хороший момент для самого Данила Пруцева, если он не получает игровую практику в своей команде. Хотя он явно претендовал на то, чтобы играть более часто. И он футболист, как мы видели, очень хорошего уровня. Это правильное решение как со стороны обоих клубов, так и для самого игрока», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.