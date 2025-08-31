Скидки
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
18:00 Мск
Монако — Страсбург: онлайн-трансляция матча 3-го тура Лиги 1 2025/2026 начнется в 18:15

«Монако» — «Страсбург»: онлайн-трансляция игры 3-го тура Лиги 1-2025/2026 начнётся в 18:15
Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встретятся «Монако» и «Страсбург». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Не начался
Страсбург
Страсбург
После двух матчей чемпионата Франции монегаски набрали три очка и занимают восьмое место. Страсбургская команда заработала шесть очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре «Монако» уступил «Лиллю» со счётом 0:1, а «Страсбург» победил «Нант» со счётом 1:0.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
