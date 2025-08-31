Низовцев: если «Балтика» продолжит так играть, может замахнуться на медали РПЛ

Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге и бывший тренер команды Максим Низовцев высказался об игре калининградцев в нынешнем сезоне Мир РПЛ. После шести матчей чемпионата России подопечные Андрея Талалаева заработали 12 очков и располагаются на пятой строчке. В эти минуты команда обыгрывает «Акрон» в матче 7-го тура. На момент написания новости счёт 2:0.

«Можно провести параллель между «Балтикой» и «Черноморцем», когда стабильность тренерского и административного ресурса приносит плоды команде. Сейчас «Балтика» идёт на рекорд саратовского «Сокола», который провёл восемь матчей без поражений после выхода в высшую лигу. Я в той команде играл. Уже седьмой матч «Балтика» играет футболистами, которыми вышла из Первой лиги, кроме Бевеева, хотя он тоже играл там за «Урал». Стабильность тренерского штаба, игры и финансирования даёт хорошие результаты в начале чемпионата России. Если «Балтика» продолжит так играть, конечно, может замахнуться на медали. Но ясно, что на топ-3 очень много других претендентов», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.