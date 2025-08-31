Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Низовцев: если «Балтика» продолжит так играть, может замахнуться на медали РПЛ

Низовцев: если «Балтика» продолжит так играть, может замахнуться на медали РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Лучший бомбардир «Балтики» в высшей лиге и бывший тренер команды Максим Низовцев высказался об игре калининградцев в нынешнем сезоне Мир РПЛ. После шести матчей чемпионата России подопечные Андрея Талалаева заработали 12 очков и располагаются на пятой строчке. В эти минуты команда обыгрывает «Акрон» в матче 7-го тура. На момент написания новости счёт 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2'     0:2 Петров – 41'    

«Можно провести параллель между «Балтикой» и «Черноморцем», когда стабильность тренерского и административного ресурса приносит плоды команде. Сейчас «Балтика» идёт на рекорд саратовского «Сокола», который провёл восемь матчей без поражений после выхода в высшую лигу. Я в той команде играл. Уже седьмой матч «Балтика» играет футболистами, которыми вышла из Первой лиги, кроме Бевеева, хотя он тоже играл там за «Урал». Стабильность тренерского штаба, игры и финансирования даёт хорошие результаты в начале чемпионата России. Если «Балтика» продолжит так играть, конечно, может замахнуться на медали. Но ясно, что на топ-3 очень много других претендентов», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Фото
Дзюбе рассекли голову в матче РПЛ с «Балтикой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android