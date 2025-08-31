Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Балтика, результат матча 31 августа 2025, счет 0:2, 7-й тур РПЛ 2025/2026

«Балтика» уверенно обыграла «Акрон» и поднялась на второе место в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Андраде – 2'     0:2 Петров – 41'    

Уже на второй минуте игры защитник «Балтики» Кевин Андраде открыл счёт. На 41-й минуте полузащитник Максим Петров дальним ударом удвоил преимущество калининградцев.

После этой победы в активе «Балтики» стало 15 очков. Команда Андрея Талалаева поднялась на второе место, догнав по очкам «Краснодар», идущий на первой строчке. «Акрон» после семи матчей набрал шесть очков и расположился на 12-м месте.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Низовцев: если «Балтика» продолжит так играть, может замахнуться на медали РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android