«Балтика» уверенно обыграла «Акрон» и поднялась на второе место в РПЛ

Завершился матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.

Уже на второй минуте игры защитник «Балтики» Кевин Андраде открыл счёт. На 41-й минуте полузащитник Максим Петров дальним ударом удвоил преимущество калининградцев.

После этой победы в активе «Балтики» стало 15 очков. Команда Андрея Талалаева поднялась на второе место, догнав по очкам «Краснодар», идущий на первой строчке. «Акрон» после семи матчей набрал шесть очков и расположился на 12-м месте.