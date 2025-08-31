Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Краснодар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Нахушев оценил старт сезона для ЦСКА

Руслан Нахушев оценил старт сезона для ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» и «Локомотива» Руслан Нахушев поделился мнением о начале нынешнего сезона для ЦСКА. После шести матчей Мир РПЛ красно-синие набрали 14 очков и занимают второе место.

«Я бы не говорил пока про стабильность ЦСКА. Прошло мало времени. Но команда заиграла ярко, виден атакующий футбол. Тренер привил командную игру. Последние матчи было любо-дорого смотреть.

Рано говорить, будет ли команда бороться за чемпионство, надо дождаться конца первого круга. «Локомотив» как хорошо начал, а потом в концовке сбавил. По игре же у них подрастают звёздочки и определяют игру команды. Но «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» навяжут борьбу за тройку», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Руслан Нахушев: «Спартак» допускает детские ошибки в обороне

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android