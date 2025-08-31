Руслан Нахушев оценил старт сезона для ЦСКА

Бывший футболист «Краснодара» и «Локомотива» Руслан Нахушев поделился мнением о начале нынешнего сезона для ЦСКА. После шести матчей Мир РПЛ красно-синие набрали 14 очков и занимают второе место.

«Я бы не говорил пока про стабильность ЦСКА. Прошло мало времени. Но команда заиграла ярко, виден атакующий футбол. Тренер привил командную игру. Последние матчи было любо-дорого смотреть.

Рано говорить, будет ли команда бороться за чемпионство, надо дождаться конца первого круга. «Локомотив» как хорошо начал, а потом в концовке сбавил. По игре же у них подрастают звёздочки и определяют игру команды. Но «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» навяжут борьбу за тройку», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

